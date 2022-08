Temperaturanstieg Expertin zu Hitzeaktionsplänen: „Sehr hoher Handlungsbedarf“

Angesichts der steigenden Zahl an Hitzetagen in Bayern sieht die Umweltmedizinerin Claudia Traidl-Hoffmann einen hohen Bedarf für sogenannte Hitzeaktionspläne in Städten und Gemeinden. Diese „spielen eine ganz zentrale Rolle“, sagte die Expertin von der Universität Augsburg der Deutschen Presse-Agentur. Bislang fehle für das Thema in Bayern die Aufmerksamkeit, Städte wie Köln oder Worms seien weiter. „Es gibt einen sehr, sehr hohen Handlungsbedarf“, so die Expertin.

dpa