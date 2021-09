Anzeige

Brände Explosion in Oberbayern: Leiche in Trümmern gefunden In der durch eine Explosion zerstörten Doppelhaushälfte in Oberbayern ist eine Leiche gefunden worden.

Mail an die Redaktion Ein Bagger räumt Teile des eingestürzten Hauses ab, in dem es zuvor eine Explosion gegeben hatte. Foto: Armin Weigel/dpa

Rohrbach an der Ilm. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Zuvor hatte „Bild“ über den Fund einer Frauenleiche berichtet.

Die Identität der Person stehe noch nicht fest, teilte die Polizei mit. Es solle noch am Freitag eine Obduktion durchgeführt werden.

Nach der Explosion am Donnerstag in Rohrbach an der Ilm wird ein Ehepaar vermisst - ein 55-jähriger Mann und eine 54 Jahre alte Frau. Drei weitere Menschen, die dort lebten, waren laut Polizei zum Zeitpunkt der Explosion nicht zu Hause. In der angrenzenden Doppelhaushälfte, die ebenfalls stark beschädigt wurde, wurden zwei Menschen leicht verletzt. Die Ermittler gehen nach derzeitigem Stand davon aus, dass das Haus wahrscheinlich durch eine Gasexplosion zerstört wurde.

Rätsel gibt auch ein tödlicher Verkehrsunfall auf, der sich kurz nach der Explosion am Donnerstagmittag ereignet hatte. In einem Auto, das auf die Adresse des explodierten Hauses gemeldet ist, starb ein Mensch. Die oder der Tote ist noch nicht identifiziert, weil die Leiche laut Polizei bis zur Unkenntlichkeit verbrannte. Im Wrack wurde eine Gasflasche sichergestellt.

