EY-Studie: Bayerische Kommunen bei Grundsteuer genügsam

Die durchschnittliche Grundsteuer-Belastung ist nach einer Studie der Steuerberatung Ernst & Young (EY) in Ostdeutschland und Bayern am niedrigsten. In Bayern müsse ein Bürger im Durchschnitt nur 142 Euro Grundsteuer an seine Kommune zahlen, teilte EY am Freitag mit. Die Pro-Kopf-Belastung liege in Bremen mit 310 Euro am höchsten, es folgten Hamburg, Berlin und Nordrhein-Westfalen. Seit 2016 hätten im Freistaat auch nur 17 Prozent der Städte und Gemeinden die Grundsteuer erhöht - im Saarland dagegen 77 Prozent.

dpa