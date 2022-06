Bundesinnenministerin Faeser: Polizeidokumenten-Leak ohne Einfluss auf Einsätze

Die Veröffentlichung von Dokumenten über Sicherheitsmaßnahmen beim G7-Gipfel in Elmau 2015 hat laut Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) keinen Einfluss auf die aktuelle Einsatzplanung. Die geleakten Unterlagen „beschäftigen uns nicht so sehr“, sagte Faeser am Montag bei einem Besuch der Einsatzkräfte in Garmisch-Partenkirchen. „Das ist passiert. Das ist sicherlich nicht sehr gut.“ Es gehe aber um Einsatzunterlagen von 2015.

dpa