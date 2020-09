Anzeige

Unfälle Fahranfänger kollidiert mit Lkw und wird tödlich verletzt Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw tödlich verletzt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht vor einem Blaulicht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Illustration

Dietramszell.Der Mann hatte erst vor wenigen Wochen seinen Führerschein erhalten und das Motorrad gekauft, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch sagte. Die Maschine kollidierte am Dienstag nahe Dietramszell mit dem entgegenkommenden Lastwagen, als dieser nach links abbog. Der Fahranfänger prallte in das Führerhaus des Lkw. Er starb noch an der Unfallstelle. Der genaue Unfallhergang wird nach Angaben der Polizei noch ermittelt. Der 61 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.