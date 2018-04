Unfälle Fahranfänger prallt gegen Baum

Foto: Carsten Rehder/Archiv

Bodenkirchen.Ein 18-Jähriger ist am Sonntagabend nahe Bodenkirchen (Landkreis Landshut) mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Der junge Mann kam nach Polizeiangaben vom Montag in einer Linkskurve von der Straße ab, raste etwa einhundert Meter über eine Wiese und rammte eine Fichte. Durch den Aufprall stürzte der Baum auf das Auto des nicht angeschnallten Fahranfängers. Ein Hubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. „Er schwebt in akuter Lebensgefahr“, teilte ein Polizeisprecher mit. Warum der Mann von der Fahrbahn abkam, soll ein Gutachter der Staatsanwaltschaft klären.