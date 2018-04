Kriminalität Fahren ohne Führerschein: Paar angezeigt Eine Frau aus dem Landkreis Schwandorf ließ ihren Lebensgefährten ihr Auto benutzen, obwohl er keinen Führerschein hatte.

Mail an die Redaktion Im Landkreis Schwandorf wurde ein Autofahrer wiederholt ohne Fahrerlaubnis erwischt. Foto: Patrick Pleul/Archiv

Schwandorf.Der Lebensgefährtin eines 29-Jährigen ist es im Landkreis Schwandorf zum Verhängnis geworden, dass sie ihrem Partner ihr Auto zum Fahren überließ. Zum wiederholten Male wurde der Mann von der Polizei beim Fahren ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss erwischt, wie die Polizei am Mittwoch nach der jüngsten Verkehrskontrolle des 29-Jährigen in Bodenwöhr mitteilte. Eine Anzeige bekommt nun nicht nur der Mann, sondern auch seine Lebensgefährtin. Sie habe als Fahrzeughalterin gewusst, dass ihr Partner es ohne Fahrerlaubnis benutze, hieß es in der Polizeimitteilung.

