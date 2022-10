Landkreis München Fahrer bewusstlos - Auto kommt von der Autobahn 8 ab

Beim Überholen eines Lastwagens ist ein Autofahrer auf der Autobahn 8 in Oberbayern bewusstlos geworden und gegen den Laster gefahren. Der 85-Jährige habe am Donnerstag wegen einer „akuten Erkrankung“ das Bewusstsein verloren, wie die Polizei mitteilte. Infolge des Zusammenstoßes drehte sich der Wagen und raste rückwärts etwa 200 Meter in einen Grünstreifen hinein. Das Auto kam an einem Baum in der Nähe einer die Autobahn unterquerenden Straße zum Stehen.

dpa