Starnberg Fahrer eines Kleintransporters parkt Rettungswagen um

Der Fahrer eines Kleintransporters hat einen Rettungswagen in Oberbayern umgeparkt, um an ihm vorbeizukommen. Die Rettungssanitäter hatten ihr Fahrzeug in Eile vor dem Anwesen einer Patientin in Starnberg abgestellt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Wagen blockierte am Donnerstagabend offenbar die Straße für den Kleintransporter.

dpa