Schwaben Fahrer gerät auf Gegenfahrbahn: Fünf Verletzte

Ein Autofahrer ist am Samstagnachmittag in Schwaben auf die Gegenfahrbahn geraten und hat so einen Unfall verursacht, bei dem fünf Menschen verletzt wurden - davon zwei schwer. Laut Polizei fuhr der Mann in Halblech (Landkreis Ostallgäu) aus bisher ungeklärter Ursache frontal in einen Wagen mit vier Insassen. Er und eine Frau in dem anderen Fahrzeug erlitten schwere Verletzungen und wurden mit einem Rettungshubschrauber beziehungsweise einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

dpa