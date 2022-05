Freyung-Grafenau Fahrer kollidiert mit Bus: Lebensgefährlich verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Bus ist ein Autofahrer in Niederbayern lebensgefährlich verletzt worden. Der 71-Jährige sei am frühen Dienstagnachmittag auf einer Kreisstraße bei Neureichenau (Landkreis Freyung-Grafenau) auf die Gegenspur geraten, teilte die Polizei mit. Dabei wurde der Mann in seinem stark beschädigten Wagen eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten den 71-Jährigen und brachten ihn mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Bus war nach Angaben der Polizei mit Ausnahme des unverletzten Fahrers leer. Ein Gutachter soll nun die Unfallursache klären.

dpa