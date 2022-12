München Fahrer rammt Hauswand, Schaufenster und geparkte Autos

Ein Autofahrer ist mitten in München unter anderem gegen eine Hauswand und in ein Schaufenster gefahren und hat sich dabei leicht verletzt. Der 72-Jährige sei in der Altstadt auf den rechten Gehweg gefahren, habe zwei Verkehrszeichen überfahren und zwei geparkte Autos gestreift, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als er am Montagmittag schließlich ein weiteres stehendes Auto rammte, sei er zunächst zum Stehen gekommen.

dpa