Unterfranken Fahrer rollt mit Auto in Main: Lebensgefährlicher Fahrfehler

Ein 83-Jähriger ist mit seinem Wagen versehentlich in den Main in Unterfranken gerollt. Das Auto trieb danach am Sonntag 150 Meter in dem Fluss bei Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) ab und blieb glücklicherweise an einem Stein hängen, teilte die Polizei mit.

dpa