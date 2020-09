Anzeige

Unfälle Fahrer stirbt bei Lastwagenunfall Bei einem Unfall mit zwei Lastwagen auf der Autobahn 6 ist einer der beiden Fahrer gestorben.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Polizei Blaulicht ist bei der Unfallaufnahme zu sehen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Wernberg-Köblitz.Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren die Fahrzeuge bei Wernberg-Köblitz (Landkreis Schwandorf) am frühen Nachmittag aus vorerst unklarer Ursache zusammengestoßen. Ein Fahrer wurde tot aus seinem Führerhaus geborgen - woran er gestorben ist, stand noch nicht fest. Der betroffene Autobahnabschnitt wurde für die Bergungsarbeiten in Richtung Tschechien komplett gesperrt; es kam zu größeren Verkehrsbehinderungen.