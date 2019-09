Unfälle Fahrer stirbt im Auto-Wrack Der Wagen prallte im Landkreis Kronach gegen einen Baum. Für den 33-jährigen Mann am Steuer kam jede Hilfe zu spät.

Mail an die Redaktion Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht vor einem Blaulicht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/Archivbild

Küps.Wie die Polizei mitteilte, kam der Wagen des 33-Jährigen am späten Freitagabend in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der schwer verletzte Fahrer war in dem Wrack eingeklemmt. Er starb noch in den Trümmern.

