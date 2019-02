Verkehr Fahrer versteckt Fleischermesser in seinem Kleintransporter Mit mehreren großen Fleischer-, Jagd- und Küchenmessern an Bord ist der Fahrer eines Kleintransporters am Autobahnkreuz Nürnberg-Süd in eine Verkehrskontrolle geraten.

Eine Polizistin stoppt einen Fahrer auf der Straße. Foto: Peter Förster/Archiv

Nürnberg.Der 56-Jährige hatte die Messer in seiner Fahrgastzelle sowie im Laderaum versteckt. „Die meisten davon wären für ihn zu jeder Zeit sofort zugriffsbereit gewesen“, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Klingen seien mehr als zwölf Zentimeter lang gewesen, das Mitführen daher verboten. Die Beamten beschlagnahmten deswegen bei der Kontrolle am Mittwoch sieben Messer. Der Fahrer aus dem Raum Berlin wollte den Angaben zufolge nicht sagen, warum er sie überhaupt dabei hatte. Bei der Kontrolle habe er sich aber ruhig verhalten, sagte ein Polizeisprecher.