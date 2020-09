Anzeige

Unfälle Fahrer von Motorroller bei Verkehrsunfall tödlich verletzt Bogen (dpa(lby) - Ein 44-jährige Rollerfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Bogen (Landkreis Straubing-Bogen) tödlich verletzt worden.

Mail an die Redaktion Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein Autofahrer habe den Rollerfahrer wohl übersehen und ihm die Vorfahrt genommen, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Der 68-Jährige wollte nach Informationen der Beamten nach links auf die Hauptstraße des Orts abbiegen. Der 44-Jährige kam unter den Wagen und starb noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft gab ein Gutachten in Auftrag.