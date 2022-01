Anzeige

Kriminalität Fahrer wechselt vor Kontrolle Platz mit Beifahrer Um bei einer Grenzkontrolle nicht aufzufliegen, hat ein Fahrer eines Kleintransporters im letzten Moment den Platz mit seinem Beifahrer getauscht.

Mail an die Redaktion Ein Polizist hält bei einer Verkehrskontrolle eine Winkerkelle in der Hand. Foto: Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild

Ruhstorf a.d.Rott.Der 37-Jährige besaß nicht die Fahrerlaubnisklasse BE, die zum Mitführen eines Anhängers vorgeschrieben ist, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Allerdings konnten die Polizisten der Grenzkontrollstelle den Fahrer und seinen 25-jährigen Begleiter bei ihrem Sitzplatztausch am Mittwochmorgen auf der Autobahn 3 beobachten.

Die Verkehrspolizei Passau leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Auch der Beifahrer wurde angezeigt und muss sich wegen Strafvereitelung verantworten.

