Nürnberg Fahrer zieht betrunkenen Unfallflüchtigen aus dem Verkehr Ein Autofahrer hat in Nürnberg einen betrunkenen Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der zuvor mit seinem Wagen von einem Unfallort geflüchtet war. Der 33-Jährige war am Sonntagnachmittag mit seinem Auto auf den Wagen einer Frau aufgefahren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie hielt am Straßenrand an, um den Unfall abzuwickeln, wohingegen der Mann Gas gab und davon fuhr. Später stellten die Beamten einen Alkoholwert von über 3 Promille bei ihm fest.

dpa

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. Foto: Christoph Soeder/Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Nürnberg.Mehrere Streifen der Nürnberger Polizei fahndeten nach dem Unfall nach dem Flüchtigen, der in der Zwischenzeit schon anderen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen war. Nachdem der 33-Jährige noch bei Rot über eine Kreuzung gefahren war, schritt ein 36-Jähriger ein und fuhr ihm mit seinem Auto hinterher. An einer weiteren Kreuzung gelang es ihm, den 33-Jährigen an- und festzuhalten. Die daraufhin eingetroffenen Beamten stellten dann den Wert von 3 Promille bei dem Mann fest.

Gegen den 33-Jährigen wurde unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.