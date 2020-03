Verkehr

Fahrerin kracht auf A7 gegen Mittelschutzplanke

Mit hoher Geschwindigkeit ist eine 19-jährige Frau mit ihrem Wagen am Montagabend auf der Autobahn 7 in der Nähe des Markts Dietmannsried (Landkreis Oberallgäu) in die Mittelschutzplanke gekracht.