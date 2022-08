Kitzingen Fahrerin mit 3,2 Promille gestoppt: Kind auf dem Rücksitz

Ein betrunkenes Ehepaar ist samt Kleinkind auf dem Rücksitz des Autos von der Polizei in Unterfranken gestoppt worden. Ein Alkotest bei der 41 Jahre alten Frau am Steuer zeigte 3,2 Promille an, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Auch der Mann auf dem Beifahrersitz ist betrunken gewesen, wie die Beamten am Vortag bei der Fahrzeugkontrolle feststellten.

dpa