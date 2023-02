Bamberg Fahrerin stirbt nach Zusammenprall: In Fahrzeug eingeklemmt

Nach einem schweren Unfall auf der Autobahn 73 in Oberfranken ist eine Autofahrerin im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte die 66-Jährige am Mittwoch vor einer Woche bei Bamberg die Kontrolle über ihren Wagen verloren, nachdem ein anderer Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit auf das Heck ihres Fahrzeugs gefahren war.

dpa