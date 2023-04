Haftbefehl erlassen Fahrgast greift ins Lenkrad: Taxifahrer bei A92-Unfall im Kreis Landshut schwer verletzt

Der 53-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Wörth a.d. Isar.Der Fahrgast eines Taxis hat am Sonntagmorgen auf der A92 bei Wörth an der Isar (Landkreis Landshut) einen schweren Unfall verursacht, bei dem der Fahrer schwer verletzt wurde. Die Staatsanwaltschaft erließ Haftbefehl.

Der 45-Jährige war in den frühen Morgenstunden mit dem Taxi in Fahrtrichtung Deggendorf unterwegs. Gegen 2.30 Uhr soll der Mann laut Polizeiermittlungen dem Fahrer unvermittelt ins Lenkrad gegriffen haben, so dass das Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Wörth a.d.Isar und Dingolfing-West nach rechts von der Fahrbahn abkam.







Betrunkener Fahrgast flüchtet

Nach dem Unfall floh der betrunkene Fahrgast zunächst zu Fuß, konnte aber im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung durch Kräfte der Autobahnpolizei Wörth a.d. Isar und der Polizei Landshut festgenommen werden. Der 53-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Haftbefehl erlassen

Die Kriminalpolizei Landshut übernahm die weiteren Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erging zwischenzeitlich Haftbefehl gegen den 45-Jährigen unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes. Wie die Polizei am Montag berichtet, wurde er bereits am Sonntag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

