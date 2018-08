Kriminalität Fahrgast will Busfahrer mit Kinderwagen attackieren

Merken

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen mit Blaulicht fährt über eine Straße. Foto: Jens Büttner/Archiv

Nürnberg.Ein Mann hat in Nürnberg versucht, einen Busfahrer mit einem Kinderwagen zu schlagen. Der alkoholisierte 44-Jährige war am Dienstagabend mit seiner Frau und zwei Kindern in einem Linienbus unterwegs und während der Fahrt auf den Boden gestürzt, wie die Polizei mitteilte. Danach beleidigte er den 47 Jahre alten Busfahrer. Nachdem dieser ihn an einer Haltestelle auf sein Verhalten angesprochen hatte, griff der Fahrgast zu seinem zusammengeklappten Kinderwagen und ging auf den Fahrer los. Zeugen schritten laut Polizei ein und verhinderten so einen Angriff. Gegen den Mann wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.