Kriminalität Fahrgast würgt Zugbegleiterin 18-Jähriger ging in ICE am Münchner Hauptbahnhof auf eine Bahnmitarbeiterin los und würgte sie. Er wurde festgenommen.

Mail an die Redaktion Die Bundespolizei leitete gegen einen aggressiven Bahnfahrgast Ermittlungen ein. Foto: Matthias Balk/dpa

München.In einem ICE ist ein 18 Jahre alter Fahrgast am Münchner Hauptbahnhof auf eine Zugbegleiterin losgegangen und hat sie mehrmals gewürgt. Nach Angaben der 39-jährigen Frau habe sie dem jungen Mann erklären wollen, dass der Schnellzug am Ziel sei und nicht weiterfahren werde, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Daraufhin sei der Fahrgast am Vorabend aufgesprungen, habe die Zugbegleiterin am Hals gepackt und mehrfach kurzzeitig gewürgt.

Ein Bahnmitarbeiter kam seiner Kollegin zu Hilfe. Die Bundespolizei leitete gegen den 18-Jährigen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

