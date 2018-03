Kriminalität

Fahrkartenautomaten gesprengt: Tatverdächtiger in Haft

Ein 22 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Straubing steht im Verdacht, sechs Fahrkartenautomaten in Bayern gesprengt und bei seinem Beutezug einen Sachschaden von rund 150 000 Euro verursacht zu haben. Nach Angaben des Landeskriminalamtes vom Dienstag ist der junge Mann am verganenen Freitag in seiner Wohnung festgenommen worden. Am Samstag erließ ein Richter Haftbefehl gegen ihn. Die erste Tat fand Anfang Februar im Landkreis Nünberger Land statt, die weiteren in den Landkreisen Forchheim, Ebersberg und Neustadt an der Aisch sowie in Eichstätt. Hierbei wurde ein Fahrdienstleiter verletzt.