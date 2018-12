Prozesse

Fahrlässige Tötung: Fahrer nimmt Berufung zurück

Der Würzburger Berufungsprozess wegen fahrlässiger Tötung gegen einen Streufahrzeugfahrer ist geplatzt. Der Angeklagte habe am Donnerstag überraschend seine Berufung zurückgenommen, sagte der leitende Oberstaatsanwalt am Donnerstag in Würzburg. Damit ist das Urteil des Amtsgerichtes von vor einem Jahr nun rechtskräftig. Der 58-jährige Mann muss damit seine 22-monatige Haftstrafe absitzen.