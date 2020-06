Anzeige

Unfälle Fahrradfahrer stirbt nach Kollision mit Motorrad Bei einem Zusammenstoß mit einem Motorrad ist in Niederbayern ein Fahrradfahrer ums Leben gekommen.

Hausen.Der 33 Jahre alte Radler sei am Freitag noch an der Unfallstelle in der Nähe von Hausen (Landkreis Kelheim) gestorben, sagte eine Polizeisprecherin. Der 34 Jahre alte Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar - ein Gutachter soll helfen, die genaue Ursache zu klären.