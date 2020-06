Anzeige

Verkehr Fahrradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Fahrradfahrer in Oberbayern tödlich verletzt worden.

Egling.Der 71-Jährige habe mit seinem E-Bike eine Straße nahe Egling (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) überqueren wollen und dabei ein Auto übersehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Durch den Zusammenprall erlitt der 71-Jährige so schwere Verletzungen, dass er am Dienstagnachmittag noch an der Unfallstelle starb.