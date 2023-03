Landkreis Bamberg Fahrradfahrer tödlich verunglückt

Ein 76 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Oberfranken tödlich verunglückt. Ein Zeuge fand den Mann am Donnerstagmorgen nahe Heiligenstadt (Landkreis Bamberg) leblos auf dem Radweg, wie die Polizei mitteilte. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Nach ihren bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass keine anderen Verkehrsteilnehmer beteiligt waren und der 76-Jährige von selbst mit seinem Rad gestürzt war. Die konkrete Todesursache blieb zunächst unklar. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an. Die Polizei sucht Zeugen.

dpa