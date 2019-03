Verkehr Fahrradfahrerin stirbt nach Unfall mit Lkw Eine Radfahrerin ist nach einem Unfall mit einem Lastwagen in Unterfranken gestorben.

Mail an die Redaktion Der Schriftzug "Notarzt" steht auf einem Fahrzeug. Foto: Lisa Ducret/Archiv

Marktheidenfeld.Wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Montag mitteilte, bog ein 50-jähriger Lkw-Fahrer am Mittag in Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) vom Nordring aus nach rechts ab. Dabei stieß er mit der 53-jährigen Fahrradfahrerin zusammen. Die Frau starb noch am Unfallort. Der genaue Unfallhergang und die Ursache waren nach Polizeiangaben zunächst unklar.