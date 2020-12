Anzeige

Verkehr Fahrspurwechsel führt zu Unfall: Drei Menschen verletzt Bei einem Verkehrsunfall mit insgesamt 5 Autos auf der Autobahn 9 bei Neufahrn (Landkreis Freising) sind ein 33-jähriger Autofahrer und zwei Insassen eines anderen Fahrzeugs leicht verletzt worden.

Mail an die Redaktion Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht vor einem Blaulicht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Illustration

Neufahrn.Sie wurden am Samstag in Kliniken gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Den Angaben zufolge war ein 51-Jähriger mit seinem Pkw auf der A 9 unterwegs, als ein anderes Auto plötzlich auf dessen Fahrspur wechselte, woraufhin er ausweichen musste. Dabei übersah der 51-Jährige ein von der Seite herannahendes drittes Auto und stieß mit diesem seitlich zusammen. Dieses wurde den Angaben zufolge mitsamt dem 33-jährigen Fahrer gegen die Mittelschutzplanke und anschließend auf den rechten Fahrstreifen geschleudert. Der Wagen des 51-Jährigen kam auf der linken Spur zum Stehen. Weil sich bei dem Zusammenprall Fahrzeugteile lösten, wurden zwei weitere Autos beschädigt.