Jahreswechsel

Fahrverbot für Biker am Kultberg wird verlängert

Das Fahrverbot für Motorradfahrer an Wochenenden und Feiertagen am Würgauer Berg in Oberfranken wird um ein weiteres Jahr verlängert. Die Unfallzahlen an der für ihre gefährlichen Kurven bekannten, knapp drei Kilometer langen Strecke bei Scheßlitz (Landkreis Bamberg) seien während der einjährigen Testphase seit Oktober 2017 deutlich zurückgegangen, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Laut der polizeilichen Statistik kam es lediglich an Werktagen zu drei Motorradunfällen mit zwei Leicht- und einem Schwerverletzten. Zwischen 2007 und 2017 hatten sich nach Angaben der Polizei am Würgauer Berg 58 Motorradunfälle mit 32 Schwerverletzten und drei Toten ereignet.