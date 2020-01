Unfälle Fahrzeug prallt gegen Baum und überschlägt sich: Verletzte Bei einem Verkehrsunfall in der Oberpfalz sind vier Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder.

Mail an die Redaktion Blaulicht und LED-Schriftzug „Unfall“ auf dem Dach eines Polizestreifenwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Wald.Der 35 Jahre alte Fahrer kam nach Polizeiangaben von Sonntag mit seinem Wagen in Roßbach (Wald) im Landkreis Cham kurz vor dem Ortsende in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen einen Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die 33 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer am Kopf verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer und zwei im Wagen sitzende Kinder wurden mit Verletzungen ebenfalls in Kliniken gebracht. Die Ursache des Unfalls am Samstagnachmittag soll ein Gutachter klären.