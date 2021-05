Anzeige

Unfälle Fahrzeug überschlagen, Kinder verletzt: Unfälle bei Regen Wegen erhöhter Geschwindigkeit trotz starker Regenfälle ist es auf der Autobahn 3 in der Oberpfalz zu mehreren Unfällen mit Verletzten gekommen.

Mail an die Redaktion Blaulicht leuchtet auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Neumarkt.Ein 40-jähriger Autofahrer kam wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und Aquaplaning am Sonntag von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Sein Auto überschlug sich im Landkreis Neumarkt und blieb in einer Baumgruppe am Abhang hängen. Der Mann verletzte sich dabei mittelschwer. Im Rückstau kam es zu einem weiteren Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Auf der A3 bei Sinzing (Landkreis Regensburg) krachten zudem drei Autos ineinander. Es wurden fünf Menschen, darunter zwei Kinder, verletzt. Auch hier ereignete sich im Rückstau ein Unfall mit zwei Fahrzeugen.

