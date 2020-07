Anzeige

Mord an Maria Baumer Fall Baumer: Der Mordprozess beginnt Wird der Tod der Oberpfälzerin jetzt aufgeklärt? So begleitet die Mittelbayerische die Verhandlung am Landgericht Regensburg.

Mail an die Redaktion Ab Mittwoch sitzt der ehemalige Verlobte von Maria Baumer vor dem Regensburger Landgericht auf der Anklagebank. Foto: Rieder/Archiv

Regensburg.Der gewaltsame Tod von Maria Baumer hat die Menschen in der Region über Jahre bewegt. 2012 verschwand die 26-jährige, frisch gewählte Landesvorsitzende des Katholischen Landjugendbundes spurlos − drei Monate vor ihrer geplanten Hochzeit. 16 Monate später wurden ihre sterblichen Überreste in einer Grube in einem Wald bei Bernhardswald gefunden. Sie starb einen gewaltsamen Tod.

Ehemaliger Verlobter auf der Anklagebank

Am Mittwoch beginnt vor dem Landgericht Regensburg der Prozess gegen den Ex-Verlobten der jungen Frau, Christian F. Ihm wird Mord aus Heimtücke und niedrige Beweggründe vorgeworfen. Er soll, so die Anklage, Maria Baumer ein Beruhigungsmittel in Kombination mit einem Opiat verabreicht haben. Dies habe „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ zu einem Atemstillstand und zum Tod geführt. Als Motiv sehen die Ankläger den Wunsch des Angeklagten, sich aus der Beziehung zu lösen, um frei für eine junge Patientin am Bezirksklinikum zu sein, in die er sich verliebt hatte.

Die Mittelbayerische wird die vorläufig 25 geplanten Verhandlungstage mit einem frei zugänglichen Newsblog begleiten. Zudem werden wir in unserem regelmäßig über die Entwicklungen berichten, die Atmosphäre schildern und das Beweisprogramm einordnen. Auf sowie in der Mittelbayerischen Zeitung lesen Sie ausführliche Artikel zu einem der größten Indizienprozesse der vergangenen Jahre in Regensburg.

Erste Zeugen werden am Freitag befragt

Der Prozess beginnt am Mittwoch mit der Anklageverlesung. Die ersten Zeugen und Sachverständigen werden am Freitag gehört. Dann geht es schwerpunktmäßig um den Ort und den Zustand von Maria Baumers Leiche, die am 8. September 2013 von Schwammerlsuchern entdeckt wurden. Am darauffolgenden Dienstag wird der Spaten, der neben den sterblichen Überresten gefunden wurde, das Gericht beschäftigen.