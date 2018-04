Extremismus Fall Franco A. hinterlässt tiefe Spuren Vor einem Jahr wurde der rechtsextreme Oberleutnant unter Terrorverdacht festgenommen. Der Skandal erschütterte die Truppe.

Von Nico Pointner, dpa

Mail an die Redaktion Ursula von der Leyen: Die Verteidigungsministerin wurde von der schonungslosen Aufklärerin zur Getriebenen. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin.Der Fall war filmreif: Ein rechtsextremer Oberleutnant, der weder syrisch aussieht, noch arabisch spricht, gibt sich als Flüchtling aus, spielt einen Obstverkäufer aus Damaskus und beantragt Asyl. Erfolgreich. Mit seinen rechten Kameraden soll er einen Terroranschlag unter falscher Flagge planen. Vor einem Jahr kommt der rechtsextreme Oberleutnant Franco A. in Untersuchungshaft. Der Fall bringt die Bundeswehr über Wochen in die Schlagzeilen. Zwei mutmaßliche Komplizen werden verhaftet. Die Rede ist bald schon von einem rechten Terrornetzwerk in der Truppe, von Soldaten, die Waffen und Munition aus Kasernen stehlen und eine Todesliste mit Politikernamen anfertigen.

Was genau Franco A. vorhatte und wie groß die Terrorgefahr war, ist immer noch nicht klar. Von einer bewaffneten Verschwörung ist aber keine Rede mehr. Ende November kommt Franco A. auf freien Fuß, weil es an einem dringenden Tatverdacht mangelt. Seine Komplizen wurden bereits vorher freigelassen. Der Oberleutnant bleibt trotzdem tatverdächtig: Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe erhebt im Dezember Anklage wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Ob sie zugelassen wird, ist noch unklar. Doch der Skandal hat die Bundeswehr bis ins Mark erschüttert.

Heftige Kritik am BAMF

Besonders das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gerät in die Kritik. Das BAMF geht dem damals 28-jährigen Soldaten auf den Leim und gewährt ihm Ende 2016 eingeschränkten Schutz, bezahlt Geld- und Sachleistungen. Im Nachhinein spricht das Amt von einer krassen Fehlentscheidung, untersucht Tausende Asylverfahren. Es kommen viele Defizite ans Licht. Aber auch die Bundeswehr gerät unter Druck, es geht um Meldeketten und die Fehlerkultur.

Vertrauenskrise in der Truppe Vorwürfe und ein Putsch-Aufruf: Vor allem innerhalb der Bundeswehr selbst hinterlässt der Skandal um Franco A. Spuren. Hinter vorgehaltener Hand werfen Soldaten Verteidigungsministern Ursula von der Leyen vor, sich auf Kosten der Truppe inszeniert zu haben. Ein Offizier ruft bei einem Lehrgang zum Putsch auf, ein Scherz, wie er später sagt. Dem Soldaten wird eine Disziplinarbuße von 1500 Euro aufgebrummt.

Entschuldigungen bringen nichts: Die Soldaten nehmen der obersten Befehlshaberin den Vorwurf des Haltungsproblems übel, obwohl sie sich dafür immer wieder entschuldigte. Die Grünen-Verteidigungsexpertin Agnieszka Brugger erklärte über Ursula von der Leyen: „Die Ministerin hat durch ihre unbedachten Äußerungen viel Vertrauen verspielt.“ Diese Hypothek nimmt sie mit in ihre zweite Amtszeit. (dpa)

Franco A. fällt mit seiner rechten Gesinnung bereits 2014 auf, die Bundeswehr lässt ihn trotz einer rassistischen Masterarbeit gewähren. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) gibt sich als schonungslose Aufklärerin. Sie fliegt mit der Hauptstadtpresse in die Kaserne des Oberleutnants im französischen Illkirch. Sie lässt alle Kasernen nach Wehrmachtsandenken durchsuchen. Sie attestiert ihrer Bundeswehr vor einem Millionenpublikum ein „Haltungsproblem“ und „Führungsschwäche“. Sie will antreiben, um nicht selbst zur Getriebenen zu werden. Aber gerade weil von der Leyen auf Distanz zur eigenen Truppe geht, steht sie selbst schnell unter Beschuss.

Eine Ministerin unter Druck

Den einen macht sie nicht genug gegen rechtsextreme Umtriebe in der Truppe, andere politische Gegner werfen ihr Inszenierung vor. Schnell dreht sich der Streit um das Krisenmanagement der Ministerin. Von der Leyen schlittert in die schwierigste Phase ihrer Amtszeit. Der damalige SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold versteigt sich zu der Äußerung: „Wenn sie im Moment sagt, sie würde das Amt gerne weiter ausüben, empfinden die Soldaten das inzwischen als Drohung.“ Von der Leyen durfte entgegen mancher Erwartung im Amt bleiben.

Auf wen und was dürfen deutsche Soldaten stolz sein? Die Truppe tat sich schon immer schwer mit der eigenen Vergangenheit. Aber nach dem Fall Franco A. herrscht maximale Verunsicherung. Beispiel: Ein Bild von Altkanzler Helmut Schmidt in Wehrmachtsuniform an der Bundeswehr-Uni in Hamburg wird erst abgehängt, nach öffentlicher Empörung hängt es wieder an der Wand. „Alle Kasernen zu durchsuchen, das wurde als überzogen empfunden“, sagt der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels (SPD) heute.

Das Bewusstsein in der Truppe für Verfehlungen ist gestiegen. Seit der Affäre geht der Militärgeheimdienst MAD so vielen mutmaßlichen Rechtsextremisten in der Bundeswehr nach wie seit Jahren nicht mehr. Rechte Sprüche werden nun häufiger gemeldet. Vor kurzem unterzeichnete von der Leyen einen neuen Traditionserlass, der vor allem die Geschichte der Bundeswehr in den Mittelpunkt rückt.

