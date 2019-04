Polizei Fall Frischholz: Auto wurde freigelegt Die Polizei entdeckt ein Auto, das wohl seit fast 43 Jahren im Wald vergraben war. Finden die Ermittler auch Monika?

Die Polizei deckt die Grube, in der das Auto gefunden wurde, ab.

Bei diesem Waldstück wird gesucht. Foto: Stöcker-Gietl

In einer Grube entdeckte die Polizei ein Auto, das dort seit fast 43 Jahren lag. Foto: Alexander Auer

Monika Frischholz wird seit 43 Jahren vermisst. (Foto: Frischholz)

Polizeisprecher Floian Beck Foto: Stöcker-Gietl

Georgenberg.Vor 43 Jahren war die damals zwölfjährige Monika Frischholz am hellichten Tag verschwunden. Am Montag suchen die Ermittler von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Weiden erneut nach sterblichen Überresten des Mädchens. Es sei „eine Vielzahl von Hinweisen“ eingegangen, heißt es in einer Pressemitteilung. Gesucht wird in einem Waldstück bei Waldkirch, einem Ortsteil von Georgenberg. Frischholz wohnte nur wenige Kilometer entfernt. Die Ermittler haben ein Auto freigelegt, das wohl seit fast 43 Jahren im Boden vergraben war. Bislang verrät die Polizei nicht, ob sie Monika in dem Auto vermutet. Auch zum Fahrzeugtyp und zum Halter äußerst sie sich nicht. Das Auto soll nun im Lauf des Nachmittags mit dem Polizeibagger herausgehoben werden.

Die Polizisten schaufelten zunächst die Grube frei, Gesteinsbrocken wurden mit Schubkarren weggefahren. Auch Plastikplanen und Flaschen wurden aus der Grube geholt. Auch Bäume wurden gefällt.

Laut Polizeispecher Beck begann kurz vor 15 Uhr die Feinsuche am freigelegten Auto. Dort werden jetzt zunächst Spuren gesichert, bevor das Auto aus der Grube gehoben wird. Da es zu regnen begonnen hat, wurde die Grube mit einem Zelt überdacht. Ob Monika Frischholz in dem Auto sein könnte, bleibt vorerst weiter unklar. Um welches Automodell es sich handelt, kann die Polizei noch nicht definitiv sagen, da es nicht mehr vollständig erhalten sei. Es sei aber auf jeden Fall ein kleineres Modell, so der Polizeisprecher.

Die Erkenntnisse zu dem vergrabenen Auto wurden laut Ermittlungsgruppenleiter Armin Bock schon nach dem Verschwinden der 12-Jährigen gewonnen. Damals habe man sich aber nicht näher damit befasst. Man sei einfach zu lange von einem Vermisstenfall und nicht von einem Verbrechen ausgegangen.

Neben der Tatortsicherung des Bundeskriminalamtes sind vor Ort: die Kripo Weiden, der Einsatzzug Weiden, Hundeführer und der technische Hilfszug Nürnberg.

Laut Bock sei man in den Ermittlungen sehr tief in die Vergangenheit eingestiegen, auch in die Vergangenheit der beteiligten Personen. Durch diese Ermittlungen sei die Polizei an diesem Ort, an dem nun gegraben werde, angekommen.

Im Mai 1976 zuletzt gesehen

Das Mädchen wurde im Mai 1976 das letzte Mal lebend gesehen. Im Dezember hatte die Kriminalinspektion Weiden eine neue Ermittlungsgruppe gegründet, um neuen Hinweisen in dem Kriminalfall nachzugehen. Das Bayerische Landeskriminalamt hatte damals für entscheidende Hinweise eine Belohnung in Höhe von 10 000 Euro ausgesetzt.

„Unsere Ermittlungen haben uns nun so weit geführt, dass wir diesen möglichen Ablageort der Monika genauer untersuchen wollen. Wir wissen noch nicht was uns erwartet und ob wir sie letztlich hier finden. Egal jedoch wie diese erste Untersuchung verlaufen wird: Wir werden nicht aufgeben!“, sagte Kriminalhauptkommissar Armin Bock, Leiter der Ermittlungsgruppe.

Zeugen, die sich bis jetzt noch nicht gemeldet haben, werden auch weiterhin um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Mordes gebeten. Sie können sich unter der Rufnummer 0961/401-291 bei der Polizei melden..