Kriminalität Fall Frischholz: Suche geht weiter Die Arbeiten der Ermittler werden heute fortgesetzt. Am Montag hatten sie in einem Wald ein Auto ausgegraben.

Mail an die Redaktion Den ganzen Tag über wurde zunächst mit schwerem Gerät, dann mit Schaufeln und Pickeln die Grube ausgehoben. Schließlich wurde ein VW Käfer geborgen. Eine wichtige Spur. Foto: Stöcker-Gietl

Waldkirch.Am Montag fanden den ganzen Tag über polizeiliche Grabungsarbeiten in einem Waldstück bei Waldkirch in der Nähe von Flossenbürg statt. Die Ermittler legten einen VW Käfer frei. Am Dienstvormittag gegen 9 Uhr sollen die Arbeiten weitergehen. Ob und inwieweit die forensischen Grabungen auch zum Fund von menschlichen Überresten oder Beweismitteln führen werden ist weiterhin offen.

Monika Frischholz ist vor beinahe 43 Jahren verschwunden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge verließ die Schülerin am 25. Mai 1976 nachmittags ihr Elternhaus. Durch Zeugenaussagen aus der damaligen Zeit, aber auch durch neue Hinweise, konnte die Polizei den Fußweg des Mädchens in Teilen nachverfolgen und einen Ort südlich von Flossenbürg – der Grenze zu Tschechien – ausmachen, an dem die vermisste Schülerin begraben liegen könnte.

Weitere Bilder von den Grabungen sehen Sie im Video:

Nähere Auskünfte über die Erkenntnisse, die zum Grabungsort geführt haben, teilte die Polizei mit Blick auf das laufende Verfahren nicht mit.

10 000 Euro Belohnung ausgesetzt



„Wir wissen noch nicht, was uns erwartet“, hatte Kriminalhauptkommissar Armin Bock vor Beginn der Grabungen gesagt. „Egal jedoch, wie diese erste Untersuchung verlaufen wird: Wir werden nicht aufgeben!“ Primäres Ziel sei für alle beteiligten Einsatzkräfte das allem Anschein nach getötete Mädchen zu finden, sagte Bock.

Impressionen vom Fundort des Autos sehen Sie in unserer Bilderstrecke:

Die vom Bayerischen Landeskriminalamt ausgesetzte Belohnung für Mitteilungen, die zur Aufklärung der Tat oder zur Ergreifung des Täters führen, in Höhe von 10 000 Euro soll nach wie vor motivieren, Informationen an die Polizei weiter zu geben. Zeugen, die sich bis jetzt noch nicht gemeldet haben, werden um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Mordes unter der Rufnummer 0961/401-291 gebeten. Jeglicher noch so kleine Hinweis kann weiterhin für die Ermittler von großer Bedeutung sein.