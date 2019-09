Prozess Fall Sophia: Lebenslänglich gefordert 15 Monate nach dem Tod der Studentin: In Bayreuth haben die Plädoyers begonnen. Die Staatsanwaltschaft geht von Mord aus.

Von Marianne Sperb und Isolde Stöcker-Gietl

Der angeklagte Marokkaner bestreitet ein sexuelles Motiv.

Bayreuth.Boujeema L. soll wegen Mordes lebenslang in Haft. Das fordert die Staatsanwaltschaft für den Trucker, der im Juni 2018 die Amberger Studentin Sophia Lösche getötet hat. Der Verteidiger des Angeklagten plädiert auf Totschlag.

Staatsanwältin: Sexuelle Absicht nicht widerlegt

Die Familie des Opfers, die als Nebenkläger ebenfalls auf Mord plädiert, verlangt sogar eine Prüfung wegen besonderer Schwere der Schuld. Die Eltern und der Bruder der Studentin stellten zu Prozessende den Menschen Sophia in den Mittelpunkt. Bruder Andreas Lösche sprach eindringlich in Richtung des Angeklagten und hielt ihm ein Foto seiner toten Schwester vor das Gesicht – Boujeema L. wandte den Blick ab. In seinem Schlusswort bat der Trucker die Familie dann um Verzeihung für seine Tat.

Der 42 Jahre alte Lkw-Fahrer soll die junge Frau erschlagen haben, um eine zuvor begangene Körperverletzung zu vertuschen. Davon geht die Staatsanwaltschaft aus. Eine sexuelle Absicht des Lkw-Fahrers sei nicht nachzuweisen gewesen – sie sei aber auch nicht widerlegt.

Das Landgericht Bayreuth hatte im Fall der getöteten Tramperin zwei Gutachter gehört. Der Psychiater und die Psychologin kamen zu dem Schluss, dass sich der angeklagte Lkw-Fahrer für seine Tat verantworten müsse.

Die Leiche: nackt, gefesselt, in Mülltüten verpackt

15 Monate nach dem Tod von Sophia Lösche standen am Dienstag im Justizpalast Bayreuth die Plädoyers an. Boujeema L. (42) hatte, wie er selbst einräumte, der Oberpfälzer Studentin mit einem Eisenrohr den Schädel eingeschlagen. Die 28-jährige Oberpfälzerin wollte am 14. Juni 2018 im 40-Tonner des Truckers von Leipzig, wo sie studierte, nach Amberg zu ihrer Familie trampen, um den Geburtstag ihre Vaters zu feiern. Doch sie kam nie zu Hause an. Ihre Leiche wurde am 21. Juni 2018 – nackt, gefesselt und in Müllsäcke gepackt – hinter einer Tankstelle im Baskenland gefunden.

Der Angeklagte hatte zu Prozessauftakt die Tötung der jungen Frau eingeräumt. Seine Schilderung des Tathergangs warf allerdings eine lange Reihe von Widersprüchen auf. Am Rasthof Sperbes in Nordbayern sei ein Streit um einen Brocken Hasch in der Fahrerkabine eskaliert, so erzählte es der 42-Jährige vor dem Schwurgericht. Er schilderte einen Gewaltausbruch, eine Tat im Affekt. Sexuelle Motive schloss er aus. Die Staatsanwaltschaft dagegen hatte Anklage wegen Mordes erhoben und sieht sich durch die Beweisaufnahme bestätigt: Boujeema L. habe die 28-Jährige erschlagen, um sexuelle Übergriffe zu vertuschen und die Frau zum Schweigen zu bringen.

Staatsanwaltschaft und Familie des Opfers haben Zweifel, ob der Rastplatz Sperbes tatsächlich der Tatort ist. Genährt wird dieser Umstand unter anderem durch den Fund einer Bierdose, an der DNA von Sophia Lösche haftete. Die Dose wurde auf dem Gelände einer Firma in Lauf gefunden, wo der Angeklagte am Morgen nach dem Verschwinden der Studentin Ware zugeladen hatte. Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft hatte Boujeema L. die Bierdosen erst nach dem Parkplatz Sperbes gekauft. L. bestreitet, dass er Bier erworben habe. Es sei Ramadan gewesen.

Politisch engagiertes Opfer Opfer: Die Studentin Sophia Lösche war ein politisch engagierter Mensch, unter anderem setzte sie sich für Frauenrechte ein. Auch in der Flüchtlingshilfe war sie aktiv.

Täter: Der Lkw-Fahrer Boujeema L. wurde als zuverlässiger Mitarbeiter beschrieben, weshalb er auf Fernstrecken unterwegs war. In seiner Ehe soll es Probleme gegeben haben.

Die Plädoyers am Dienstag hielten Oberstaatsanwältin Sandra Staade, Valentin Barth, der die Familie Lösche vertritt, und Verteidiger Karsten Schieseck. Das Urteil soll am 18. September fallen.

