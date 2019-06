Justiz Fall Sophia: Prozess beginnt am 23. Juli Vor einem Jahr verschwand die Studentin aus Amberg. In fünf Wochen trifft ihre Familie im Gerichtssaal auf den Angeklagten.

Von Marianne Sperb

Mail an die Redaktion Ein Kreuz steht im September 2018 auf dem frischen Grab von Sophia: Ein Jahr nach dem Verschwinden der Studentin aus Amberg ist der Prozess terminiert. . Foto: Nicolas Armer/dpa

Amberg.Andreas Lösche ist am Freitag in Gedanken ganz fest bei seiner Schwester, noch mehr als sonst: Am 14. Juni 2018 ist Sophia verschwunden. „Um 18.20 Uhr stieg sie in den Lastwagen. Noch zwei Stunden, dann wird das genau ein Jahr her sein“, sagt der 52-Jährige am späten Nachmittag im Gespräch mit der Mittelbayerischen. „Sie können sich vorstellen, wie es mir bei dem Gedanken geht.“

Sophia wollte 2018 von Leipzig, wo sie studierte, zu ihrer Familie nach Amberg trampen – aber sie kam nie dort an. Ihre Leiche wurde am 21. Juni 2018 in Nordspanien gefunden, an einer Autobahn-Tankstelle.

Genau ein Jahr nach dem Verschwinden der jungen Frau gibt das Landgericht Bayreuth am Freitag die Nachricht bekannt, mit der die Familie schon so lange rechnet: Die Prozesstermine stehen fest. Der 42-jährige Lastwagenfahrer, der die 28-Jährige getötet haben soll, wird ab 23. Juli in der nordbayerischen Stadt vor Gericht stehen. Das Urteil soll am 18. September gesprochen werden. Zwölf Verhandlungstage sind angesetzt, 17 Zeugen und drei Sachverständige geladen.

Bereits am späten Freitagvormittag zeichnete sich ab, dass die Termine in allernächster Zeit klar sein würden. Richter Reinhard Schwarz signalisierte der Mittelbayerischen: „Die Vorschläge sind raus. Sobald wir Rückmeldung von der Verteidigung und den Nebenklage-Vertretern haben, gehen wir an die Öffentlichkeit.“

„Der Prozess wird alles wieder hochwirbeln und uns aufwühlen.“ Andreas Lösche nimmt die Nachricht vom Verhandlungsbeginn mit gemischten Gefühlen auf. Er fragt sich, wie es sein wird, dem Angeklagten direkt gegenüberzusitzen. „Ich habe immer gesagt: Der Täter ist mir egal. Aber ob das auch so bleibt, wenn ich ihn im Gerichtssaal persönlich treffe?“

Der Bruder soll am vierten Tag als Zeuge aussagen; ob er vor diesem Hintergrund von Anfang an im Saal sein darf, wisse er noch nicht. Sophies Eltern treten als Nebenkläger auf. Andreas Lösche ist deshalb umfassend informiert. „Ich kenne 4500 Seiten Akten.“

Am Freitag bekräftigt er seine Kritik an den Behörden. „Das Wort Ermittler kann ich nicht mehr hören.“ Er nennt die Kommunikation zwischen den Behörden in verschiedenen Bundesländern und Staaten katastrophal. Sein Hauptvorwurf: „Die Polizisten blieben in den ersten vier Tagen nach Sophias Verschwinden tatenlos. Sie hätten richtig zuhören können; dann hätten sie gewusst, dass von Anfang an der Verdacht eines Gewaltverbrechens bestand.“

Sophia wollte im Juni zum Geburtstag ihres Vaters daheim sein, aber sie tauchte nicht auf. Wie die Ermittlungen später ergaben, war die Oberpfälzerin am Autohof in Schkeuditz, an der A9 bei Leipzig, in einen Lkw mit marokkanischer Zulassung gestiegen, bevor ihr Handy abgeschaltet wurde und sich ihre Spur verlor.

Der Lkw-Fahrer, der ab Juli in Bayreuth vor Gericht steht, hatte noch versucht, seinen Truck in Brand zu stecken, und war zu Fuß geflüchtet. Kurze Zeit später fasste ihn Spaniens Polizei. „Weil nicht von Anfang an ermittelt wurde, musste alles im Nachhinein rekonstruiert werden. Das war schwierig und zeitraubend“, sagt Andreas Lösche. Die Familie hatte auf eigene Faust Ermittlungen angestellt. Nur durch das große Netzwerk aus Freunden und Bekannten sei es gelungen, wichtige Spuren aufzunehmen: „Weil wir so viele waren. Sonst gäbe heute keinen mutmaßlichen Täter und wohl auch keine Leiche“, sagt Lösche. „Das Traurige ist, dass die Behörden absolut nicht lernfähig sind. Es gibt keinen Willen, die Arbeitsweise zu überdenken.“

Später versuchte die AfD, den Tod der Studentin zu instrumentalisieren. Sophia war politisch in der SPD engagiert und in der Flüchtlingshilfe aktiv. Die Familie erhielt nach ihrem Tod Mails voller Hass und Häme. Auch deshalb hatte das Schicksal der 28-Jährigen ganz Deutschland bewegt. Zuletzt kündigte Andreas Lösche an, er wolle einen Verein oder eine Stiftung gründen, um das Andenken an seine Schwester lebendig zu halten. Frauen, die Opfer von Gewalt sind, sollen dort Beistand erhalten. „Die Satzung steht“, sagt er am Freitag der Mittelbayerischen. Im Moment trete das Anliegen aber hinter die Vorbereitungen auf den Prozess zurück.

Große Solidarität mit der Familie

Die Solidarität mit der Familie ist nach wie vor groß. Andreas Lösche schreibt am Jahrtag auf Facebook, über einem Porträt von Sophia und einem Foto von ihrem blumengeschmückten Grab: „Heute vor einem Jahr wurde sie auf brutalste Weise von uns fortgerissen.“ Sophias Liebe scheine weiter, durch „all die wunderbaren Menschen“, die der Familie seither so viel Anteilnahme zeigen, schreibt der Bruder. „Wir sind so dankbar dafür!“

Unter den Zeilen des 52-Jährigen sammeln sich am Freitag innerhalb kürzester Zeit viele herzliche Worte. Die Lyrikerin Nora-Eugenie Gomringer zum Beispiel schreibt: „365 Tage. Meine tiefe Anteilnahme der ganzen Familie, die sich unfasslich und beispielhaft verbindend gezeigt hat, der Welt das Signal: Der Tod sei nicht vergebens. Das Martyrium ist ein Zeichen, die Tote hatte im Leben und im Tod eine Botschaft für uns, die wir Lebenden erfüllen müssen.“ Andreas Lösche tun die Worte gut. „Das trägt einen.“

