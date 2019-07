Justiz Fall Sophia: Wann starb die Studentin? Zwei spanische Rechtsmedizinerinnen sagen vor Gericht aus. Sie verweisen auf viele Unwägbarkeiten bei der Autopsie.

von Marianne Sperb

Mail an die Redaktion Der Lastwagenfahrer aus Marokko hat die Tat gestanden. Das Gericht prüft aber, ob seine Angaben zum Todeszeitpunkt von Sophia stimmen können. Foto: Daniel Karmann/dpa

Bayreuth.Der Mordprozess im Fall Sophia Lösche wurde am Mittwoch im Justizpalast Bayreuth fortgesetzt mit den Aussagen zweier Rechtsmedizinerinnen. Sie hatten die Leiche der Amberger Studentin obduziert. Zwei Raststellen-Mitarbeiterinnen hatten den halb verkohlten Körper am 21. Juni 2018 im Baskenland, in einem Graben hinter der Tankstelle, entdeckt. Die beiden Medizinerinnen waren aus Spanien in Echtzeit über eine wandgroße Videoschaltung in den Schwurgerichtssaal Bayreuth zugeschaltet.

##### ############## ### ### ########

### ###### ############## ##### ############### ## ### ############: ###### ###### ### ######## ### ##. ### ##. #### #### ## ##### ################# #########, ########## ######## ### ############ ### ####### ### #######, ##### #### ### ####### ### ### ####### ### ####### ####. ##########, ## ####### ### ############## ###, #### ### ############## ## ##. #### ## ####### ### #########. ## ##### ############## ######## ### ### ######## #### #####: ### ###### ### ## ####### #########, #### ########. ## ### ####### #### ## ##### ############ ############. ### #### ### ########## ### ##### ############ ### ###############.

## ###### ###### ##### ###### ######, ## ### ### ########## ##### #### ##### ###### ######, ### ###### #### ### ######## ### ###### ######### ## ####### #### #####. ####### ### ######### ###### ## ######## ###########, ### ### ## #######, ##. ####, ### ##### ########## ########### ###### ### ##### ## ######## ####### ######, ## ### ###### ### ########## ###########. ## #######, ##. ####, ###### ### ####### #### ############# ############, ### ######, ### ########## ### ### ##### ######. ## ######, ##. ####, ###### ### ####### ### ########## ##### ## #######. ### ####, ### ###### ###### #### #### ###### ######### ## ###### ############ ### ###### ##### ########## ### ####### ########### #####, ######### ## ####### ####, ## ##### ######. ## #####, ### ##-####### ###### #### ###### ###. ### ############# #### ##### ## ### ##### ###### #### ### ####### ##### ## ##### ########## ########## ########.

### ####### ##### ##### ### ####### ###### #########:

##### ###### ### ######### ### ###### ###

### #################### ######## ## ### ###### ####### ############ ####, ### ##### ## ####. ### ####### – ### ##### ##### ####### ########### #### ### ######### ######### ####### – ######### ## #### #########. #### ############ ### ############## ####### ### #### ### ###### ####### #### ### ################, ### ###### ####### ######### ### ##### #### #### #####. ### #### #### ######## ### ###### ######-######### ######### ### – ### ####### #### ####### #### – ####### ### ############## ## ### ###### ##### #### ###########.

### ########## ##### ## ############## ######, ### ###### ## ### ### #########; ###### ###### #### ##### ###### ### ### ##### #### ##### ##########. ### ######### ######### #### ### ### ################## ##### ##### ########. ### #################### ######## ## ### ###### ######## ### ########-###### ####, #### ##### ###### #### ############ ######## ### ##### ####, ### ### ## ######## ######.

### ####### #### ###########.