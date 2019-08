Gericht Fall Sophia: Wann starb die Tramperin? Der Gutachter konnte keine Abwehrverletzungen an der Hand des Opfers belegen. Am 18. September soll das Urteil fallen.

Von Marianne Sperb

Merken

Mail an die Redaktion Der wegen Mordes angeklagte Lkw-Fahrer (l) unterhält sich vor Prozessbeginn im Landgericht Bayreuth mit seinem Anwalt Karsten Schieseck. Foto: Daniel Karmann/dpa

Bayreuth.Im Bayreuther Mordprozess, der klären soll, wie die Amberger Studentin Sophia Lösche getötet wurde, sagte am Freitag der Rechtsmediziner Professor Stephan Seidl aus. Seine Aussage gibt der Version vom Tathergang, wie ihn der Angeklagte in seinem Geständnis geschildert hatte, Raum. Gegen Ende der Beweisaufnahme in dem aufsehenerregenden Fall gibt es also nach wie vor unterschiedliche Schlaglichter auf die zentrale Frage ob die 28-Jährige im Verlauf eines eskalierenden Streits starb oder erst deutlich später, kaltblütig und vorsätzlich zum Schweigen gebracht wurde.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### ##-#######, ### ## ##. #### #### ### ####### #### ###### ####### ######, ### ### ##### ############## ########## ### ##### ######### ########## ######. #### ##### ##### ### ##### #### ########## #### ####### ### #### ##### ### ######## ########, ########## ##### ######## ###### ## ####### ###### ### ######. ######### #### ### ########### ###### ### ######, ### ## ##. #### #####, ######### ### ## ######### ####### ## ####### ######## #####, ## ############ ###, ######## #### ##### ### ######### ###### #########. ### ####### ### ############ #######, ### ### ### ####### ### ######### ### ####### ### #### #######, ## ### ##### #### ## ### ############ ############.

## ### #######, ### ## ##. #### ### ### ########## ### ##-######## ######## #####, ##### #### ##### ##### ### ############### ######. ### ########## ########### #### ## ########## ############. ###### ### ####, ##### ## #### ##### #### ######### #####, #### ## #### ##### ### ###.

### ####### #### ## ### ############# ######## ##### ############ ############# ###. ## ####### ########## ## ### ### ############# ##### ###### ### ###### ####, ####### ## ###### ##### ## ######, ### ### ## ### ### ##### ###### ## ### ##### ######### #####. ### ########## ###### ### ######## ####### ###### ######. ### ##### ####### ################## ####### ##### ########### #########, ## ######### ## ### ##########, ###### ## ###### #### ### ##### ###### ### ### ####. ## ###### #### ### ############### ######### ########## #### ### ###### ### ###### #####. ### ############## ### ##### ## ### ### #############. ### ###### #### ## ##. ######### ######.

############## #####:

####### ########### ### ######## ### ###### ###### ### ####### ########### ############# ### ##### ###### ### ### ##########: ### ## ### ######## ####### ### ##### ### ### #########.