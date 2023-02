München Falsch geparkte Polizeiwagen? Ermittlungen eingestellt

Die Staatsanwaltschaft München I hat Ermittlungen gegen Polizisten eingestellt, die während eines Gottesdienstes in der Münchner Innenstadt Polizeikellen in falsch geparkte Dienstwagen gelegt haben sollen. „Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten wurden nicht festgestellt“, teilte eine Sprecherin der Behörde am Donnerstag mit. „Veranlassung, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten, besteht nicht.“

dpa