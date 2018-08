Kriminalität Falsche 50-Euro-Scheine in Weiden Ein vermeintlicher Geldregen in der Stadt entpuppt sich als Brauch zur Ahnenverehrung. Die Polizei mahnt trotzdem.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht eines Polizei-Einsatzfahrzeuges leuchtet. Foto: Marcus Führer/Archiv/dpa

Weiden.Einen vermeintlichen Geldregen hat es am Sonntag in Weiden gegeben. Mehrere Passanten fanden über das Stadtgebiet verteilt 50-Euro-Scheine – „insgesamt waren es über 60 Stück“, sagte ein Polizeisprecher. Die Freude währte allerdings nur kurz, weil sich die Banknoten als sogenanntes Totengeld herausstellten. Dafür werden auf nachgedruckten Scheinen mit blauer Farbe asiatische Schriftzeichen aufgemalt. In asiatischen Kulturen werden sie zur Ahnenverehrung in Gräber gelegt oder verbrannt.

Die Polizei in Weiden geht davon aus, dass die Scheine aus einem Auto geworfen wurden. Trotz des kulturellen Brauchs betonten die Beamten, dass eine Weitergabe oder der Bezahlversuch mit den Scheinen strafbar ist und die Blüten besser bei ihnen abgegeben werden sollten. (dpa)