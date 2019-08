Kriminalität Falsche Polizisten mit sechsstelliger Geldbeute festgenommen Zwei falsche Polizisten sind mit einer sechsstelligen Geldsumme bei Rednitzhembach im Landkreis Roth festgenommen worden.

Rednitzhembach.Bei dem Geld handelt es sich um die Beute, die sie kurz zuvor von einem betrogenen Rentner erhalten hatten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Beamten bekamen am Donnerstag einen Hinweis und konnten so das Fahrzeug mit ihren vermeintlichen Kollegen stoppen.