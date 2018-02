Betrug Falsche Staatsanwältin verlangte Geld Ein Rentner aus Tirschenreuth fiel fast auf eine Trickbetrügerin herein. Er überwies Geld in die Türkei, wurde dann stutzig.

Der Rentner konnte schlimmeres verhindern – er hat kein Geld verloren. Foto: dpa

Leonberg.Am Dienstag wurde ein Renter aus Leonberg zum Opfer eines Trickbetrügers. Dieser erhielt am Dienstag gegen 09.30 Uhr einen Anruf von einer unbekannten Frau, die sich als Staatsanwältin ausgab. Nach deren Angaben sollte die Aussage des Geschädigten als Zeuge in einem Gerichtsverfahren in der Türkei von Nöten sein.

Wenig später rief eine weitere unbekannte Dame den Rentner an und verlangte von ihm die Überweisung einer Kaution in Höhe von 4 570 Euro auf ein Konto in der Türkei. Auf diesem Weg könne er die Vorladung vor das türkische Gericht umgehen, so die Frau. Der Geschädigte überwies zunächst diesen Betrag, wurde daraufhin aber dennoch stutzig: er veranlasste umgehend die Sperrung der Transaktion, sodass ihm kein finanzieller Schaden entstand ist.

Die Polizei warnt eindringlich davor, sich auf telefonische Geldforderungen durch unbekannte Personen einzulassen. Zumeist stehen diese Betrugsversuche in Zusammenhang mit Auslandsüberweisungen. In derartigen Fällen wird dringend geraten, mit der Polizei in Kontakt zu treten und keine Finanztransaktionen in das Ausland vorzunehmen, wenn es dafür keinen erklärbaren Hintergrund gibt. Vielmehr sollte in gleichgelagerten Fällen Anzeige bei der Polizei erstattet werden.

