Bahnverkehr Falsche Weichenteile: Peißenberg-Schongau weiter gesperrt

Die Bauarbeiten an der Bahnstrecke zwischen Peißenberg und Schongau im Landkreis Weilheim-Schongau verzögern sich um fast eine weitere Woche. Nach Angaben der Netz AG der Deutschen Bahn (DB) wurden falsche Weichenteile geliefert, die für die Arbeiten an der Strecke aufgrund eines entgleisten Zuges nötig sind, teilte die Bayerische Regiobahn GmbH am Freitag mit. Die Strecke sei voraussichtlich ab der Nacht zu Donnerstag (22. auf 23. Februar) wieder für Züge befahrbar.

dpa