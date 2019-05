Kriminalität Falscher Sanitäter festgenommen Der Polizei geht der 19-Jährige ins Netz. Ihm werden auch sexuelle Übergriffe vorgeworfen.

Der Schattenriss eines Mannes ist in der Justizvollzugsanstalt in einer Tür zu sehen.

Fürth.Jetzt ist der 19 Jahre alter Mann der Polizei in Fürth ins Netz gegangen. Beamte hätten den schon länger Gesuchten im Fürther Stadtteil Burgfarrnbach festgenommen, teilte die Polizei in Ingolstadt am Dienstag mit. Er sitze inzwischen in Untersuchungshaft.

Ausgelöst hatte die Ermittlungen die Strafanzeige einer 16-Jährigen im Februar. Die junge Frau hatte angegeben, bei einem Besuch der Ingolstädter Station des Bayerischen Roten Kreuzes Opfer von sexuellen Übergriffen des 19-jährigen angeblichen Sanitäters geworden zu sein.

Die Ermittler werfen dem jungen Mann außerdem Betrug, Medikamentendiebstahl und gefährliche Körperverletzung vor. (dpa)