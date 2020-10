Anzeige

Kriminalität Falsches Attest wegen Maskenpflicht Ein Mann hat am Münchner Flughafen mit einem im Internet heruntergeladenen Attest versucht, die Maskenpflicht zu umgehen.

München.Als Polizisten den 38-Jährigen auf seine fehlende Mund-Nasen-Bedeckung ansprachen, habe er ihnen ein angebliches ärztliches Dokument gezeigt, das ihn von der Maskenpflicht befreien sollte, teilte die Polizei am Donnerstag mit. „Es ist aber bekannt, dass solche gefälschten Atteste im Netz kursieren“, sagte ein Polizeisprecher. „Es gibt dubiose Ärzte, die so etwas anbieten.“ Deshalb seien die Polizisten am Mittwoch misstrauisch geworden und hätten herausgefunden, dass der Mann das falsche Attest für 20 Euro aus dem Internet heruntergeladen hatte. Gegen ihn wird nun wegen Urkundenfälschung ermittelt.